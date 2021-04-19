陽明交通大學今天表示，原預計去年開設國家健康體系專班，提供台灣友邦政府高階官員來台取經，但是受到疫情影響，專班將改提供線上課程，協助輸出台灣公共衛生與防疫經驗，同時替友邦培訓具政策規畫能力與技術專長的政府官員。

陽明交大國際衛生學程（IHP）自2003年成立，培訓多名衛生行政官員在友邦任職，例如貝里斯衛生服務部門前任副主任Ann Matute、即畢業於陽明交大。

陽明交大今年再與財團法人國際合作發展基金會合作，針對台灣邦交及友好國家成立國家健康體系專班，適逢新型冠狀肺炎疫情，今年第一堂課程將在今年暑假以遠距研討方式進行。陽明交大日前已與國合會完成簽約。

陽明交大將以台灣的防疫經驗與公共衛生為基礎，分享台灣在新冠肺炎防疫， B型肝炎疫苗、防治登革熱、結核病的經驗，以及台灣全民健保政策，都是友邦政府官員希望能更進一步了解的主題。

陽明交大校長林奇宏表示，國際衛生學程與國合會共同辦理高等人力學位專班已經有多年歷史，但這是第一次雙方合作針對友邦中高階官員舉辦衛生人才專班，除了教育目標外，更能輸出台灣的軟實力，對於外交有重大意義。

醫療衛生是台灣強項，陽明交大與台北榮總除透過一國一中心計畫深耕越南，也與德國蛇牌學院合作提供東亞外科醫師腦血管手術訓練，替台灣外交拓展一條嶄新道路。這次的國家健康體系專班，預期將可深化台灣與友邦的關係。

國合會秘書長項恬毅表示，國合會與陽明交大已經有18年合作歷史，畢業生中超過三成返國後進入政府公衛部門，其餘三成則在醫療院所或大專院校任職。這次針對友邦及友好國家成立專班，充分發揮台灣援外精神，也讓台灣經驗能在不同國家成功複製。

(中時 )