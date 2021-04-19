台北市議員張斯綱。(取自張斯綱臉書)

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「誤指」台北牛肉麵節獲冠軍的店家使用萊牛，最後宣布請辭下台，但行政院發言人羅秉成昨(18日)證實，丁已在上月院長蘇貞昌聘任為政院機要顧問，再次引起外界爭論。台北市議員張斯綱對此表示，原來真的丁丁是一個人才，顯然民進黨只要顏色對了、跟對人，政治責任基本上都只是一時問題，現在丁怡銘是最好例子。

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「誤指」台北牛肉麵節獲冠軍的店家使用萊牛，為表賠罪訂購100碗牛肉麵，竟「誤打」行政院統編，引發輿論譁然，最後宣布請辭下台。國民黨立委林為洲推斷，應該是行政院長蘇貞昌感受到下台危機，超前部署安插自己人進政院。

對此，張斯綱接受《中天新聞》訪問時表示，蘇貞昌是沒有信任的人，因為現在整個派系競爭、拉攏，之前為了一個交通部長林佳龍辭呈也卡好一陣子，國家大事、重要政務都卡在派系鬥爭，但其實仔細想一想，也不感到意外，因為其實顏色對了、跟對人，在民進黨內根本沒有所謂政治責任的問題，也沒有真正的反省問題，反正長官要用你，這些事情會一筆勾銷。

張斯綱指出，現在整個氣氛之下，反正行政院想做什麼就做什麼，什麼媒體監督、立法院、監察院等都可以拋諸腦後，就是「顏色對了」，人家根本什麼都不管。

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(中時新聞網)