NBA近日通知各球團請他們做好停賽準備，涉嫌壓頸殺害黑人男子的明尼亞波利斯白人警察德瑞克蕭文(Derek Chauvin)的判決最快本周出爐。美媒ESPN報導，根據審判結果，聯盟可能必須宣布停賽以安撫球員情緒。德瑞克蕭文被起訴的罪名包括二級謀殺、三級謀殺、二級殺人罪。如果最後他沒事，肯定又會引爆另一波抗爭，美國一些城市已為此增加警力部署。

2020年5月，黑人男子佛洛伊德(George Floyd)因為20美元的偽鈔遭到警察逮捕，他不肯配合還想逃跑，德瑞克蕭文將他在按在地上，以膝蓋壓頸制住他。佛洛伊德不斷求饒，被壓頸9分鐘後送醫死亡。一連串事件引發各地黑人民權遊行與暴動，儘管美國素以歧視有色人種而臭名遠揚，此事仍重傷他們形象，遭到聯合國嚴詞譴責。

灰狼上周臨時喊停與籃網的比賽，也是因為另一位黑人男子萊特(Daunte Wright)被警察無端射殺。佛洛伊德案件之後還有另一位黑人男子布雷克(Jacob Blake)，他被白人警察從背後開7槍癱瘓，此案爆發於去年8月的季後賽，公鹿球員擅自發起罷賽，聯盟被迫更動賽程，也不敢處罰球員。射傷布雷克的警察於今年1月獲不起訴。

儘管黑人選民普遍厭惡的共和黨總統已經下台，他們與執法者的關係也難以一夕改善。這次的佛洛伊德案件大審全世界都在看，驗屍報告佛洛伊德的死因是心臟病，如果任何殺人罪名成立，德瑞克蕭文就必須入獄數十年。

(中時新聞網)