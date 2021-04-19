歌手張韶涵至今出道已19年，近年把演藝重心轉往大陸，她也連登好幾個陸綜累積出高人氣，近日她參加歌唱節目《為歌而讚》，精心改編歌手崔萍的經典歌曲《心戀》，卻遭擔任評審的網紅狠酸「太油膩」，一番重話不僅讓現場來賓和觀眾都傻眼，也引起粉絲公憤，在網路上掀起熱議。

《為歌而讚》每一輪會請來6組歌手，分為兩個組別進行競賽，分別是改編熱門歌曲以及演唱新歌，現場100組評審則是當紅抖音網紅，由他們進行投票，最數最多者勝利，奪勝的歌手就可以獲得宣傳機會，而張韶涵改編了《心戀》，還結合百老匯歌舞劇的情節，在舞台上唱跳，創新風格幾乎受到一致好評。

網紅毒舌評論讓許多人不滿。(圖/翻攝自為歌而讚節目官方帳號YouTube)

然而卻有一名抖音網紅歌手坦言，他對表演感到「很失望，我覺得這個改編非常失敗」，頓時讓現場空氣凝結，他卻繼續表示，「我覺得非常油膩，這是我的真實想法，不好意思，我會感覺我現在在上海灘看舞女跳舞」，一番話立刻遭到其他網紅痛批，「不要為了搶鏡頭，講一些惡毒的話」。

張韶涵高EQ回應。(圖/翻攝自為歌而讚節目官方帳號YouTube)

張韶涵聞言也心平氣和地回應，「任何聲音我都接受，但我覺得當你們在看一個作品的時候，真的要多花一點心思」，透露自己是用導演的角度來構思這場表演，希望大家也能多花點心思來欣賞表演，消息傳開後，不少網友直言，網紅來評斷專業音樂人太不公平，並給予張韶涵的表演高評價，更大讚她的高EQ。

(中時新聞網)