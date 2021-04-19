苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖8天7夜遶境進香即將結束，不少信眾跟在媽祖鑾轎後面求媽祖保佑、實現願望，其中遶境隊伍中一名28歲男子小毛，在背上背著「徵女友、老婆」的板子，祈望媽祖賜他一個好老婆，果真媽祖慈悲，遶境第一天就有桃花，女生主動向他要LINE交朋友。

白沙屯媽在4月11日深夜11時40分起駕，今天是遶境最後一天，白沙屯媽早上7時從苗栗通灣慈后宮起駕，8時43分神轎停駕新埔里戲臺休息30分鐘，之後又停駕內島里戲台看戲，10時20分在當地里民虔誠祭拜中，起駕繼續前進，預計下午2時45分返回拱天宮，信眾也一路步行跟隨。

《三立新聞》報導，一名28歲的男信眾小毛參加白沙屯遶境3年，每年都帶著不同的願望祈求媽祖保佑，今年是小毛單身第4年，在父母的催婚下，想娶個老婆回家，因此這次遶境祈求媽祖幫他找一個顧家、善良又孝順的好女孩，並在身上背著「徵女友、老婆」的徵友啟事。

想不到媽祖慈悲，小毛16日加入白沙屯媽的遶境隊伍後，走沒多久就有一名女生前來搭訕、想認識他，還加line一起聊遶境心得，至於有沒有可能進一步發展，小毛靦腆笑說「希望囉！」。

(中時新聞網)