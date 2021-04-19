有許多早期膝關節退化導致軟骨磨損的患者，其實不需要做全膝人工關節的置換！澄清醫院骨科主任林進盛表示，早期的膝關節炎，通常都從膝內側軟骨磨損開始，只要施做「活動半膝人工關節置換」即可。一名80歲的高齡患者，因做了這樣「半套」的膝關節置換，膝蓋已靈活得可以騎腳踏車四處蹓躂。

這名患者長年以來因右膝關節疼痛，走路的重心偏向膝關節內側，逐漸形成O型腿，走起路來怪模怪樣，經藥物治療及多次玻尿酸注射，雖短暫緩解，不久後又疼痛不已，灰心得不想出門，也放棄他最愛的騎腳踏車運動。

經X光檢查，顯示右膝內側軟骨磨損，外側完好，建議施做「活動半膝人工關節置換」即可，這項微創手術的關鍵是一個小小的仿人體半月板的活動式襯墊，術後可以讓膝關節前後靈活彎曲，使用起來就像原本的膝蓋一樣，不會有太多人工感。

澄清醫院骨科主任林進盛說，活動半膝人工關節置換屬微創手術，手術傷口小，約7至9公分。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

林進盛解釋，根據健保參考統計，65歲以上的國人近七成有膝關節退化性關節炎，而早期的膝關節炎，90％的患者是膝關節內側的軟骨磨損，此時如果施政行全膝人工關節置換手術，勢必要將前後十字韌帶及兩側半月板全部切除，如此對組織的破壞很大，勢必會嚴重影響病患術後的恢復程度及恢復的時間。

而活動半膝人工關節置換屬微創手術，手術傷口小，約7至9公分，且不會破壞健康韌帶，對於骨骼保留程度也比傳統全人工膝關節更多，術後兩天便能下床走動及上下樓梯，手術後住院時間也較短，對於尚在工作的患者更友好；而這名高齡患者術後一個月，就能重拾騎腳踏車的樂趣。

澄清醫院骨科主任林進盛指出，根據國外《Journal of Bone and Joint Surgery》期刊一項研究文獻指出，經過20年追蹤發現，90％做半膝置換的病人的膝蓋是良好的。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

林進盛強調，做了活動式內側半膝關節置換，外側是否會隨著時間逐漸磨損，而需要再一次開刀置換？根據國外《Journal of Bone and Joint Surgery》期刊一項研究文獻指出，經過20年追蹤發現，90％做半膝置換的病人的膝蓋是良好的，可見活動式半膝置換術在患者身上使用年限，不會比全膝置換差，患者在經專業骨科醫師的判斷下，可以安心接受此種手術。

(中時 )