蘋果（Apple）iPhone 12 mini在市場上表現不甚理想，華碩（Asus）仍想小螢幕手機市場？先前《Digitimes》曾指出華碩在今年將會額外推出ZenFone 8 mini手機，搶佔小螢幕手機市場，也帶給消費者更多選擇。如今，這款手機疑似在跑分資料庫中現身，更加接近真實！

Twitter 用戶 @Stufflistings 曝光了在Geekbench跑分軟體資料庫中，發現疑似ZenFone 8 mini的身影。這一款設備代號是Asus ASUS_I006D，在單核心項目得到1121分、多核心項目得到3662分，跟其他搭載高通Snapdragon 888處理器的機種跑分水準很街近。

除了很有機會搭載高通Snapdragon 888處理器之外，這一款設備預計搭配5.9吋、解析度2400×1080的螢幕，支持120Hz螢幕更新率（對照來看，ZenFone 7系列是採用6.67吋螢幕）。而根據Geekbench跑分資料庫列出的規格，代號Asus ASUS_1006D搭配16GB RAM，而另一款ASUS_I005DA是有出現搭配12GB RAM的款式，以及搭配8GB RAM的款式，因此推測這三種規格都有可能推出。另外，主相機預計是採用Sony IMX686感測器的6400萬畫素相機。因為機身較小，《notebookcheck.net》推測預計搭配4000mAh電池；而從先前曝光的認證資料來看，預計與ZenFone 7系列一樣支援30W快充。

喜愛小螢幕的手機嗎？歸功於高螢幕占比的設計，如今即便是體積較小的手機，也都能擁有比以往更大的手機。從已有不少跑分資料、認證資料曝光的情況來看，推測ZenFone 8系列的發表時間已相當接近。華碩2020年是在8月26日透過線上發表會公開ZenFone 7與ZenFone 7 Pro，今年看似粉絲們有望更早迎接ZenFone 8系列的到來。

(科技)