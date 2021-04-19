這下子籃網明星前鋒杜蘭特恐怕又公開說錯話了！19日在籃網與熱火比賽只打4分鐘就傷退的杜蘭特，稍早接受播客訪問提到自己心目中搭配過的最強隊友前5名，沒想到他竟然說了5名隊友名字後，才赫然發現自己忘記放進昔日雷霆搭檔韋斯布魯克了。

主持人當時請杜蘭特列出至今搭檔過的前5強隊友，他毫不思索回答，「厄文、哈登、柯瑞與克雷湯普生。」接著思考了好幾秒後，他終於說出第5人是伊巴卡，當場讓主持人有點傻眼，杜蘭特只好趕緊問主持人，「我忘記了某個人嗎？」

主持人只能暗示，「是的，你忘記了某個人，在我看來，我以為你會選擇某個人，還是算了！」杜蘭特才連忙回答，「我忘記了韋斯布魯克，他鐵定是我的前5選擇之一，很開心你們提醒了我，我會把韋斯布魯克擺在第4，湯普生第5。」

杜蘭特會把厄文、哈登兩名籃網隊友擺在前兩位，討好意味十足，至於曾攜手拿過兩冠的柯瑞與克雷湯普生，也沒意外排在前5，可是杜蘭特竟然忘記當年曾在雷霆一起闖進西區冠軍賽的韋斯布魯克，只能說他的心裡有了新人，就完全忘記舊人了。

(中時 )