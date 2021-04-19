中天綜合台36頻道節目《小明星大跟班》週三（21日）晚間10點播出「大小眼會不會太明顯！我們真的是同個爸媽生的嗎？」，邀請演藝圈星二代阿滴咕、方璿、潔潔前來控訴爸媽偏心事件。

身為長女的Sandy率先發難：「父母都說我給你們的愛都是一樣的，一個孩子100分的愛，兩個孩子200分的愛，但根本就不是這樣。」為父的吳宗憲一聽滿臉困惑：「有嗎？可能是要像我這麼公平的爸爸很難啦！」Sandy則直接點出「全家只有我有門禁」的偏心事蹟，她是到了24歲才第一次在外面跨年，在這之前只要跟爸爸提出想跟朋友去跨年，爸爸的答案都是：「可以啊！12點前回到家就好了。」這讓Sandy很傻眼：「跨年就是要過12點啊！」吳宗憲立刻安撫：「家裡4個孩子，妳長得最漂亮，所以我最擔心妳。」

《小明星大跟班》吳宗憲解釋為何Sandy到24歲才解門禁。(圖/中天綜合台提供)

Sandy爆料吳宗憲偏心還有這件事：「妹妹一句話就不用學音樂，我練琴練到哭被說靠北。」聽到這項控訴，吳宗憲連忙否認，但聽到Sandy說自己非常乖巧又內向害羞時，吳宗憲立馬回酸：「乖巧內向會拍內衣廣告?」頓時讓Sandy尷尬不已，只好轉移話題：「彈鋼琴背要挺很直，但維持這個姿勢就很累，腰跟背超痛於是我就哭了，結果他就跟我說，妳如果這樣那就是『哭腰』囉，妳如果是背痛，那就是『哭背』囉！」Sandy提及當時小妹只不過向爸爸撒個嬌，就能如願不用學鋼琴，讓她覺得相當不公平，吳宗憲則解釋：「因為妳是天才，又長得漂亮，所以沒有辦法不學。」被話捧上天的Sandy整個笑得合不攏嘴，恩怨也一筆勾銷。

《小明星大跟班》陳國華兒阿滴咕訴爸偏心哭了。(圖/中天綜合台提供)

接著阿滴咕也控訴爸爸陳國華偏心，因為他不能買新衣服，只能穿姊姊的舊衣，阿滴咕就說：「今天我穿的衣服是姊姊的，牛仔褲是媽媽的，鞋子是本來要買給姊姊，結果太小送我的！」陳國華解釋撿舊衣服穿，是想讓兒子養成環保的觀念，畢竟小孩長得太快了，如果每次都買新衣服，花費可是相當驚人！阿滴咕還分享被大小眼的遭遇：「姊姊把衣服亂丟，我不小心踩到結果我被罵。」姊姊Mita忍不住反駁：「我在摺衣服，路就這麼小，大紅色的衣服在地上這麼顯眼，你就是故意要去踩它。」阿滴咕含淚描述那時爸爸完全不聽解釋，就狠狠罵了他一頓：「整天就知道踩人家衣服，長那雙眼睛是只用來看手機的是不是。」看著委屈不已的阿滴咕，吳宗憲忍不住說：「叔叔帶你去驗DNA啦！」此話一出阿滴咕是直接淚灑攝影棚，更多內容都在週一至週五晚間10點中天綜合台《小明星大跟班》。

(中時新聞網)