國民黨立委江啟臣今日於立院外交國防委員會表示，日本的核處理水排放問題已引發鄰國關注，台灣是否有向日方抗議，駐日代表有何作為？外交部次長田中光回應「外交部已發函表達關切，駐日代表已將函文轉交日方政府。」

日本日前決定將福島核電廠的核處理水排放入海，引發鄰近各國關注。田中光說，在日本政府還未正式宣布前，已有先向我方說明，當時外交部回應對此嚴重關切，並發出正式公文，把台灣原能會、漁民的反對意見，忠實反映給日方。

外交部次長田中光（右）表示，已向日方表達關切。左為法務部次長蔡碧仲。（黃世麒攝）

江啟臣追問「我們的駐日代表處做了什麼？」田中光回應「駐日代表把我們發出的正式文件交給日本政府。」江啟臣問「有確實嗎？」田中光說「應該是有。」外交部也表示，4月9日及12日，日方有2度到外交部及原能會說明，外交部也已表達高度關切。

江啟臣指出，所以外交部有表達不滿及抗議嗎？原能會都已經說核處理水會造成海洋汙染，損害漁民權益。外交部回應，4月14日已函請代表處向日方表達反對及憂慮的立場，16日外交部致函給日本交流協會表達高度憂慮。江啟臣要求，外交部應把致函內容公開，讓國人知道政府的態度是什麼。

江啟臣說，台灣現在跟日本友好，但涉及到國家利益時，該抗議還是要抗議，不能退縮。這些涉及生態環境、漁民權益，沒什麼好懷疑的，否則日後大家追溯回來，發現原來政府態度過於軟弱，導致抗議無效。

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(中時 )