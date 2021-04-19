美國貨櫃廢鋼原料報價續漲，豐興(2015)今日開出本周盤價，廢鋼調漲每公噸200元，鋼筋上漲每公噸300元，鋼筋為連續第四周漲價，累計漲1600元。 回顧上周，國際原料行情持續回升，豐興上周廢鋼為連續第二周上漲，鋼筋則為連三周上漲；型鋼基價也跟漲500元。本周隨著國際廢鋼原料報價續漲，豐興今日開出本周盤價，仍開高，廢鋼續調漲每公噸200元，累計三周漲1000元；鋼筋上漲每公噸300元，為連續第四周漲價，累漲1600元。本周型鋼則持平。

豐興今日開出本周盤價，廢鋼漲200元，為每公噸1萬1100元；鋼筋調漲300元，為每公噸2萬400元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬4800元。

國際原料行情持續穩中有漲，日本2H廢鋼報價持平為每公噸455美元，美國貨櫃廢鋼報價漲20美元為435美元，澳洲鐵礦砂由每公噸172.35美元上漲至177.85美元。

(時報資訊)