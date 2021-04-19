據知情人士透露，由於歐盟不滿意至今提交的計畫草案，讓義大利可能會錯失4月30日對歐洲復甦基金提交補助申請的最後期限。

義國首相發言人駁斥了錯失最後期限的說法，表示計畫書將在4月30日前提交；經濟部長也同聲表示，目標仍維持在4月30日提出申請。

所有歐盟27國都在制定自己的國家計畫，研擬如何申請歐盟7500億歐元復甦基金中所屬份額。而義大利有資格從該基金中申請2000億歐元的補助和低利貸款，為歐盟國家當中份額最多的國家。而該筆錢將在未來6年逐步支付。

據了解，歐盟主要擔憂為申請書欠缺該計畫如何被管理的細節，包括司法系統在內的改善缺乏細節。一名消息人士指出，歐盟希望義國迅速修改計畫，然而這需要時間，五月中旬應該是較實際的提交日期。

義大利先前從未表示延期，總理Draghi在4月8日仍告知媒體，將在4月30日提交計畫。如果計畫發生延後，將對新總理產生打擊；Draghi為前歐洲央行行長，兩個月前接任義大利總理。

歐盟執委會發言人指出，計畫通常要在4月30日前提交，但有些國家可能還需要數周時間準備；並補充表示，執委會正與所有國家就計畫的準備進行「密集對話」。

(時報資訊)