逐捷運站買房是都會區購屋主流，在房價考量下，通勤時間長卻房價親民的捷運線末端站頗受矚目，依據實價資料，諸多末段站的房價在近五年也有明顯成長，12個末端站中僅淡水、南港站覽館、新北產業園區房價下跌，漲勢最猛為頂埔站，五年間房價成長15.6%，均價從一坪27.5萬元漲至31.8萬元。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，頂埔站為板南線上房價最親民的站點，且鄰近土城工業區，有就業人口支撐、機能佳，故房價拉抬力道強。

綜觀捷運末端站，多數為該捷運線房價較低的區域，如位於新北市的各末端站去年均價都不到60萬元，位於台北市的末端站房價多落在50~60萬元上下，僅象山站房價破百，去年每坪147.6萬元，五年間房價成長14.2%，漲幅位居末端站第二名。郎美囡分析，象山站雖為淡水信義線末站，但其位於台北市信義計畫區，周邊豪宅林立，如冠德遠見、寶徠花園、台北信義等，平均交易單價都在百萬以上，此外，二百萬豪宅俱樂部新生代成員琢白、文心信義也鄰近象山站，帶動象山站周邊房價水平。

不過捷運站也非票房保證，末端站中，淡水、南港展覽館、新北產業園區等三站房價下跌，淡水站去年均價每坪21.0萬元、跌幅9.1%，南港展覽館站均價60.3萬元、跌幅2.9%，新北產業園區站均價37.6萬元、跌幅8.7%。至於淡水站是大台北地區房價最親民的捷運站，由於入手門檻低，近年吸引不少首購進駐，但若房價漲買方容易流失，成為價最低卻跌最深的一站。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，捷運站雖不保證房價有明顯增幅，仍具有保值效果，且便利性高，未來轉售相對容易，有些買方為求低價入手，隨建設話題購屋，往往買到套到，建議待路線確定、動工後再購屋，避免買到空頭支票後悔莫及。

(時報資訊)