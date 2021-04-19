本周豐興持續調漲，因國際廢鋼報價相對持高，下游為反應成本，迫使墊高價格，其中鋼筋已連漲4周，廢鋼則連漲3周；業者表示，近期日本廢鋼方面因散裝運費高漲亦支撐價格持高，進而帶動美國廢鋼跟漲，不過買賣雙方居高思危，多呈保守態度，故限制本周廢鋼漲幅。
本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸11100元；鋼筋調漲300元，報每公噸20400元，型鋼則維持平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至177.85美元；日本2H廢鋼持平報455美元；美國貨櫃廢鋼漲至435美元。(商品行情網)
(時報資訊)
本周豐興持續調漲，因國際廢鋼報價相對持高，下游為反應成本，迫使墊高價格，其中鋼筋已連漲4周，廢鋼則連漲3周；業者表示，近期日本廢鋼方面因散裝運費高漲亦支撐價格持高，進而帶動美國廢鋼跟漲，不過買賣雙方居高思危，多呈保守態度，故限制本周廢鋼漲幅。
本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸11100元；鋼筋調漲300元，報每公噸20400元，型鋼則維持平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至177.85美元；日本2H廢鋼持平報455美元；美國貨櫃廢鋼漲至435美元。(商品行情網)
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