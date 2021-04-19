福島核災今年屆滿10周年，今年4月13日日本政府決議2年後將福島第一核電廠內含氚處理水排放入海，國民黨立委孔文吉表示，駐日大使謝長廷應該對日方表達嚴正抗議的立場，「台灣是日本的殖民地嗎？每次外交逢日必軟，如果謝長廷沒辦法強烈抗議，那就應該下台。」

立法院經濟委員會今(19)日邀請農委會主委陳吉仲、衛服部及原能會代表就開放萊豬進口影響、我國針對日本福島核電廠排放輻射廢水之反制因應舉措進行報告，並備質詢。

藍委孔文吉質詢中表示，日本決議排放核廢水影響周邊國家重大，駐日大使謝長廷應該對日本表達我國嚴正抗議的立場，每次我國外交逢日必軟，難道台灣現在是日本的殖民地嗎？我們針對這件議題的抗議力道遠遠不如韓國和中國大陸。如果謝長廷沒辦法以駐日代表的身份強烈抗議，那就應該辭職下台。

原能會副主委劉文忠回應，原能會為了超前部署因應日本含氚廢水的排放，2020年3月起便邀集外交部、科技部、衛福部、海委會、農委會、環保署等建立跨部會因應平台，並持續執行台灣海域輻射監測調查計畫，統計至2017年3月到2020年底止，已完成海水641件、暗沙及海底沉積物270件、海洋生物500件的台灣地區海域樣品放射性核種分析。

2019年10月也加強海水氚含量的分析，鄰近海域建立33個監測點，皆無監測到輻射異常發生。

衛福部次長薛瑞元指出，國人高度關注日本輻射食品，衛福部一直以保障國人食安的原則來把關日本輻射食品的管理，並透過跨部會合作持續落實源頭管理和邊境查驗，確保食品符合「食安法」等相關規定。

薛瑞元表示，食藥署從2011年3月15日到今年4月15日止，邊境查驗日本進口食品共16萬8495件，其中228件檢出微量輻射，但都符合台日雙方的食品安全標準，因此沒有超標事項。

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(中時 )