網路照片，男醫表示與小鮮肉的車狀況相似度95％。（照片來源：臉書社團《爆廢1公社》）

一名男醫師原本打算搭公車從三峽到板橋，出門時遇上好心的陽光小鮮肉鄰居邀約搭便車，原本應該是件開心的事，不料，一趟短短旅程，卻讓男子直呼：好想死，並心痛領悟：搭便車一定要找女生的車！

這名男醫師在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示自己從三峽出門，原本要搭公車去板橋，在電梯裡遇到一枚陽光小鮮肉鄰居，隨口聊了一下，小鮮肉表示順路，揪原PO搭便車。

豈料上車後竟是噩夢的開始，男醫師表示，隨便看一下，車上「空的可樂瓶大概有7個；空的手搖杯大概12個、吸管還插著；便當盒疊起來的約5個、沒疊的3個、筷子還夾著；美而美空袋空盒應該有10個；麥當勞紙袋、鹹酥雞紙袋應該也有10坨以上...，而且全部都是未清洗，要坐下腳還要撥一下」。

以上種種讓男醫師「痛的領悟」：「這趟旅程很想死呀...以後要搭便車一定要找女生的車。」。

這篇「痛的領悟文」讓眾多網友深有感觸，紛紛回應：「你搭錯車（垃圾車）」、「光看敘述都覺得臭」、「車上是不是有播放『給愛麗絲』？」、「你從來都不關心鄰居小鮮肉的報應」、「前男友是這樣的人，剛開始會改，後來發現我永遠收不完，果斷讓他變成前男友」。

不過更多網友卻說：「結果...女車相似度過兩百」、「長這樣的好像女生的車比較多」、「其實有些女生也不惶多讓，我印象中有黑絲襪、豹紋靴、馬甲⋯等等，其他的就不說了」、「痾，我搭過女明星的車...也是長這樣」。

(中時新聞網)