新黨榮譽主席郁慕明今與新黨青年軍開記者會批判現在的新黨路線，已經背棄統派，向台獨屈服，他以榮譽主席之名為恥，因此他退回新黨榮譽主席頭銜。此次引爆點就是台北市議員李慶元重回新黨，新黨全代會黨代表楊世光批判現在的新黨已經成為「垃圾政客的資源回收站」。

郁慕明指出，現任黨主席吳成典追隨他多年，本來對吳成典有期待，但是他交棒了才知道原來新黨有所謂選舉派跟理念派，之前他也說「新黨沒內鬥」，選舉派認為要爭取席次，就去進行，但如今他必須要站出來維護新黨名譽。

郁慕明說，新黨一直以來就是兩隻腳，一隻腳是「統」，一隻腳是「清廉」，但如今新黨議會黨團，變成台獨反共人士，為了選票不再堅持新黨理念，而台北市議員潘懷宗也承認他違法，等於清廉也沒了，他對現在「榮譽主席」的頭銜引以為恥。

新黨青年軍王炳忠表示，台北市議員李慶元重返新黨引起黨內爭議，許多黨員要求新黨廉勤會調查李慶元，沒想到黨中央卻排擠新黨廉勤委員徐履冰，背著他做決定。徐履冰也指出，廉勤會去拜訪李慶元要問他過去與民進黨合作選舉的事，李慶元說他不願做說明，但他也承認跟民進黨合作選舉的事實。

新黨青年軍蘇蘅說，她認為一直以來覺得新黨是少數能堅持理念的政黨，能實現兩岸和平統一的地方，如今居然變質成向台獨投降跟妥協，很多黨員對於李慶元要回來非常憤怒，委託我們把這聲音給黨中央。她2月時將50幾位黨員的連署書送到全委會，把李慶元跟民進黨共同選舉的證據，跟蔡英文手牽手的照片都提供出去。

王炳忠說，外面認為是新黨是理念派選舉派之爭，但是新黨的價值不在選上一兩席，新黨的理念精神不能改變，也許選舉派有他們的考量，選舉派根本只是講好聽的，是擦脂抹粉的名詞，經過這些風波，已經根本沒有選舉派，「就是投機派，就是投降派。」

(中時 )