台灣視聽科技品牌暨聯網電視平台OVO，宣布新一代技術「多用戶AI系統」，喜獲美國專利的核准通知，代表OVO TV OS具備世界級的創新性；同步發表熱銷產品「無框電視」K1 質感黑新配色，升級畫質與軟體功能，即日起在燦坤、 OVO官網預購，特價再加送腳架、FriDay影音、近百台電視頻道等五大好禮！

OVO智慧投影機與新款電視盒內建的第三代智慧電視系統OVO TV OS，日前已獲得美國專利的核准通知，申請號16/414,612，發明名稱「多用戶個人化 AI 電視介面與系統」。接下來無論是迎接電視個人化 AI 時代的到來，還是進軍廣大的海外市場，都是一項重大的里程碑。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，跟台灣專利只適用台灣市場不同，美國專利涵蓋的不只是美國市場，更代表的是世界級創新，在創新性、應用性、進步性等多方面的要求都更加嚴格，也因此不易取得，具備很大的商業價值。OVO TV OS核心的多用戶個人化AI系統，此次取得台灣新創公司或中小企業很少能拿到的美國專利，象徵著OVO TV OS未來國際化的商機無窮！

OVO K1同步升級畫質與軟體功能。首先是畫質大躍進，根據用戶回饋提升了飽和度跟對比度，色彩更鮮豔飽滿、影像更清晰。接著是新增色彩客製化功能，讓用戶能依照個人喜好，自由調整飽和度等各項參數。最後是強化梯形校正，除了原垂直及水平調整外，新增投影畫面上、下、左、右四邊可獨立自由調整的功能。

吳有順強調，感謝大家對無框電視 K1 的支持。除了堅持技術創新，我們很重視用戶的意見，包含便攜款的掌上無框電視U5、黑色款 K1、提升畫質與新增軟體功能等，都是基於用戶回饋而開發。OVO 軟體持續更新的優良傳統，不但在電視盒系列適用，在新產品智慧投影機也同樣支援。擁有廣大用戶數、在地研發與原廠客服，現在又加上美國專利的加持，OVO無框電視市場前景值得期待。

(工商 )