高雄港招商引資再傳捷報，本土企業利百景攜手荷蘭企業史都特，將投資30億元，在高雄港洲際貨櫃中心的石化油品儲運中心11公頃用地，興建石化儲槽儲運設施，未來將藉由史都特公司在全球設置的15個碼頭儲運站，連結美洲、歐洲、紐澳、星馬、韓國、以及大陸，讓洲際貨櫃中心成為亞太地區儲轉樞紐中心，提升高雄港石化儲運能量與條件，帶動我國石化產業有利發展。

高雄港務分公司19日表示，今年年4月1日辦理的「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫石化油品儲運中心」，招商甄選作業，確定由本土企業利百景環保科技公司取得最優投資人資格。

港務公司指出，此次招商用地位於倉儲物流區，面積共計11公頃，取得取得最優投資人資格的利百景環保科技，將與具全球碼頭儲運站領導地位的荷蘭商史都特公司，共同合作開發，預計投入新臺幣30億元以上，興建石化儲槽儲運設施。

港務公司說，史都特公司在全球設置有15個碼頭儲運站，橫跨美洲、歐洲、紐澳、星馬、韓國、以及大陸，具備全球化儲運條件，未來洲際貨櫃中心基地，可望成為亞太地區儲轉樞紐中心，不僅提升高雄港石化儲運能量與條件，更將帶動我國石化產業有利發展。

港務公司表示，行政院為重塑南部石化產業基地，並優化高雄港貨櫃物流競爭優勢，2011年核定「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，在高雄市小港區第二港口南側填築422公頃新生地，其中，倉儲物流區222公頃，規劃作為石化油品儲運用途。

高雄港務分公司指出，港務公司配合推動舊港區石化產業搬遷政策，積極溝通協助港區石化業者投資興建，目前已有台灣中油公司、華運倉儲實業公司（台聚集團）、台灣塑膠工業公司、勝一化工公司、中國石油化學工業開發公司、以及旅順倉儲公司（長春集團）等6家業者進駐，台灣中油預計2024年9月營運，餘5家在2022年營運。

(工商 )