全球領先的企業軟體創新者VMware發佈擴展的雲端工作負載保護功能，針對容器和Kubernetes提供安全性。在公有雲和本地環境中，此全新解決方案將幫助提高容器化應用，從構建到生產過程中的視覺化、合規性和安全性。

VMware資深副總裁暨安全業務部總經理Patrick Morley表示，容器和Kubernetes使企業組織以前所未有的速度開發應用程式並實現現代化，但這一創新也擴大了攻擊面。我們的解決方案將安全功能擴展到容器和Kubernetes，是業內最全面的雲端工作負載保護平台之一。通過內建安全功能至應用程式的開發和部署中，我們正在幫助縮小安全運營中心（SOC）和開發運維（DevOps）之間的差距，為客戶降低跨雲運行容器的風險。

為了在全球疫情期間保證業務連續性，許多企業組織不得不快速、大規模地遷移上雲。各開發團隊希望通過容器和Kubernetes，加速應用程式交付，同時提高擴展能力。根據Gartner的報告，「至2025年，超過85%的全球企業組織將在生產中運行容器化應用，較2019年35%的資料有大幅提升。」為了應對各種新威脅，企業組織現需要為現代化工作負載提供安全功能，並建立彈性的數位化基礎架構。

(工商 )