中視《飢餓遊戲》女主持爭霸戰18日晚間精采開戰，不僅剛加入《飢餓》主持陣容的「豆花妹」蔡黃汝、峮峮表現亮眼，其他參賽者Albee范乙霏、楊繡惠、洪詩、劉宇珊、「寶兒」吳昀廷與Yuri陳怡叡也全力以赴。值得一提的是，19日在《飢餓》臉書粉絲專頁釋出彩蛋影片，Albee竟在錄影過程淚崩吐心聲，讓粉絲相當心疼。

Albee在彩蛋影片中表示：「在遊戲開始之前，我有一些話想說。」正當「飢餓三帥」懷疑她要告別演藝圈時，她揭曉謎底：「我要道歉，我要跟花蓮道歉，因為6年前我在這裡，犯下目前人生中最大的一個錯誤，因為我那時真的太幼稚了，所以就有傷害到一些人，然後其實……在那之後我都沒有再來過花蓮。」說到這裡，她忍不住眼眶泛紅，「就是因為……《飢餓遊戲》，所以我有勇氣來到這個地方，然後去面對過去犯下的錯。」她一度無法言語，眾人也暖心為她送上鼓勵。

Albee認錯解心結。（摘自臉書）

Albee哽咽說：「所以如果被我傷害過的花蓮朋友，如果你有在看節目的話，希望可以收下我最真心的道歉。」她過去遊花蓮餐廳踩雷開直播，引發當地網友回嗆，事件發生已6年。主持人孫協志幫忙緩頰：「希望花蓮的朋友可以聽到這段話，每個人都有年輕的時候，又或者是身為公眾人物難免都有說錯話的時候，包含我們在內，面對、認錯然後不要再犯，Albee加油。」

(中時 )