農曆3月15日為保生大帝聖誕，新北市長侯友宜今（19日）特地前往永和保福宮參拜贈匾，感謝保福宮防疫措施相當落實。（葉書宏攝）

農曆3月15日為保生大帝聖誕，新北市長侯友宜今（19日）特地前往永和保福宮參拜贈匾，感謝保福宮防疫措施相當落實。侯說，台灣受到疫情、缺水影響，加上昨天又有地震，全球面臨極端氣候影響，特地祈求保生大帝庇佑國泰民安。

侯友宜今（19日）上午9時許由立委林德福、副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇、新北市里長聯誼會總會長許承煬、民政局長柯慶忠等陪同前往永和保福宮參拜並致贈「道濟群生」匾額。

侯友宜表示，永和保福宮主祀保生大帝，長年庇佑雙和，與在地發展有很深的連結，去年廟方舉辦活動都以防疫優先，今年保生大帝聖誕將屆，活動仍然以防疫為主，「自己平安別人才會平安！」保生大帝一定會庇佑大家。

農曆3月15日為保生大帝聖誕，新北市長侯友宜今（19日）特地前往永和保福宮參拜贈匾，感謝保福宮防疫措施相當落實。（葉書宏攝）

農曆3月15日為保生大帝聖誕，新北市長侯友宜今（19日）特地前往永和保福宮參拜贈匾，感謝保福宮防疫措施相當落實。（葉書宏攝）

感謝保福宮長期熱心地方公益，捐助獎助學金、急難救助金、物資與善款，嘉惠地方，逢年過節也會舉辦寒冬送暖愛心活動、免費提供低收入戶健康檢查等，年年榮獲心北市績優宗教團體表揚，善行義舉昭之四方。

民政局長柯慶忠表示，永和保福宮自清道光年間茅草建廟以來，歷經多次修繕擴建，於2016年新廟落成，如今廟貌建築氣宇恢弘、精雕細琢，是永和相當具規模的寺廟，無論門神彩繪、交趾人物、石雕、木雕、屋瓦簷宇剪黏等工藝，由多位傳統工藝大師親手打造，展現濃厚文化藝術價值。

柯慶忠也說，感謝永和保福宮對市府防疫政策支持，該宮廟去年因應疫情停辦遶境活動，今年則縮小遶境隊伍規模、取消共餐，同時配合相關防疫措施，讓信眾可以安心向神明祈福。

保福宮主任委員陳水生表示，為恭祝保生大帝聖誕，將於農曆3月10日（國曆4月21日）起辦理祈安消災延壽法會3天，並於農曆3月15日（國曆4月26日）神明聖誕當日迎請保生大帝、木柵忠順廟保儀大夫與保儀尊王等神尊遶巡永和區，祈求合境平安。

農曆3月15日為保生大帝聖誕，新北市長侯友宜今（19日）特地前往永和保福宮參拜贈匾，感謝保福宮防疫措施相當落實。（葉書宏攝）

陳水生說，遶境活動除完善防疫措施，並請警、消單位宣導秩序維護，廟方未安排也禁止燃放炮竹煙火，同時配合金紙集中燒及租用電子禮炮車，讓活動在安全環境中，順利平安完成。

(中時 )