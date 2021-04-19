大陸女星劉濤近日和周渝民主演的古裝劇《大宋空詞》，開播後話題不斷，不過從15歲少女演起的她，先是被酸裝嫩，就連露上身洗鴛鴦浴的戲份，也遭指太壯、油膩，近日她罕見在鏡頭前卸妝，41歲真面目曝光驚豔眾人。

劉濤近日罕見在直播時卸妝，並表示「我還挺願意全卸的，因為我無所謂的」，只見她用力搓揉臉，絲毫沒有偶像包袱，而她卸完妝後，除了眉毛淡了點外，幾乎沒有太大差距，皮膚光滑沒皺紋，41歲狀態極佳，讓網友都驚艷不已。

劉濤罕見在鏡頭前卸妝。(圖／翻攝自微博)

劉濤卸妝後沒有太大差別。(圖／翻攝自微博)

「素顏也是女神啊！這皮膚狀態愛了」、「羨慕，卸妝後的顏值也太能打」、「卸妝前後沒差別，還是美女」。劉濤近日在《大宋空詞》中，要從15歲少女「劉娥」開始演起，卻被網友毒舌在裝嫩、沒有少女感。

就連她和周渝民上演鴛鴦浴戲碼，裸上身也挨酸太壯、贅肉明顯，肩膀寬度和周渝民差不多，網友感嘆太油膩、辣眼睛，對此，劉濤則展現高EQ，在微博霸氣回應：「我的身材我做主」，並喊話：「也希望所有女生都要在健康的基礎上，實現身材自由」。

劉濤裸上身沐浴，遭指太壯。(圖／翻攝自新浪娛樂)

劉濤近年來憑著《瑯琊榜》、《羋月傳》紅遍兩岸三地，和老公王珂結婚14年，始終恩愛如昔，未料日前卻傳出兩人離婚消息，她事後曬出幫老公剃頭髮照片，表示「傷害性不大，觀賞性極低」，高EQ處理婚變謠言。

(中時新聞網)