40歲名模林可彤曾在節目《今晚開讚吧》表示來台北工作後，長達18年都是租屋族，認為租房子較自由且北市房價高、租金低，「你們不要覺得說我花10萬租房子好像很笨，沒有人這麼覺得吧？」但她最近改變念頭，和老公一起買下大直區的豪宅，並大方分享存錢秘訣。

林可彤上月在節目《今晚開讚吧》透露，18年前來到台北就業後，先從小套房開始租，2017年嫁給外商銀行副總裁武廣明（Tom）也沒買房，目前租屋在大直70坪、雙車位的房子，月租10萬。她考量如果要買下現在正在租的房子，要先準備2千萬自備款，每個月還要繳20多萬的房貸，精打細算下來，她認為房東會賠錢，反而是租客賺到；但小禎和ㄚ頭都認為買房比較好，至少最後都會是自己的，ㄚ頭還說租房的缺點就是房東要你走就得搬，只不過林可彤不以為意，「我們就很開心可以再去租下一個房子。」

根據《自由時報》報導，林可彤近日花4000萬買下位於大直的20年中古屋，裝潢費300萬，預計下月產後、坐完月子就能入住；至於頭期款的準備，是過去在香港買套房收租金滾出4%報酬率，加上買計程車車牌租給司機和15年的儲蓄險。

曾經堅持租屋的林可彤，如今聽取建議晉升有殼一族，許多網友紛紛獻上祝福，但也有人酸言酸語，認為她不到一個月就打臉自己。

(中時新聞網)