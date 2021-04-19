嘉義方姓男子今年在總統蔡英文車隊經過時，向車隊揮舞國旗時，遭警方送辦，檢方依法不起訴。對此，資深媒體人黃暐瀚批評，什麼時候在台灣，站路口揮國旗，變成「公共危險罪」了？現在的警察瘋了嗎，他直言「沒有最扯，只有更扯，比扯鈴還扯，實在無言」。

今年1月22日，嘉義一名方姓退休警察，在蔡英文車隊經過嘉義縣水上鄉路段時，站在路邊揮舞國旗，結果嘉義縣警方居然將他依公共危險罪嫌函送法辦。檢察官偵訊後認為，方姓男子的行為未造成交通不便，也未達損害道路丶壅塞道路，最後不起訴處分。

對此，黃暐瀚今（19日）在臉書發文表示，什麼時候在台灣，站路口揮國旗，變成「公共危險罪」了？「你說他站在靠近慢車道的地方揮國旗，妨害交通，你開他交通罰單，罰三百就是了，依『公共危險罪』送辦？到底是什麼荒謬的決定？誰決定的」？

先前彰化縣黃錫富退警2019年11月拿汽笛喇叭抗議蔡英文，也被警察用「假摔」送辦，現在嘉義警察又把一個站在路邊（離蔡英文車隊根本還有兩個車道以上的距離）揮國旗的退警，移送法辦？黃暐瀚痛批，「你說他要丟擲石塊攻擊總統車隊，你送辦大家沒話說，揮國旗？對著中華民國的總統，站在路邊揮中華民國的國旗，這到底是怎麼變成『公共危險罪』了？現在的警察，是瘋了嗎」？

黃暐瀚感嘆，前陣子自己談完黃錫富汽笛事件之後，好多警察私下寫信給他。他才知道，原來國安特勤中心，居然還要求地方負責交通管控的基層員警，管控交通之餘，當總統車隊經過的時候，要躲起來，不可以讓蔡英文看到，路邊其實有很多的「制服警察」。

而同樣管制交通，黃暐瀚指出，之前前總統馬英九或副總統賴清德經過的時候，卻沒有「避免被看到」的指示。是誰不想讓蔡英文「看到民心」？「聽到民瘼」？「知道實情」？

黃暐瀚直言，再說最後一次，特勤中心是保護總統的「安全」，不負責過濾總統該不該看到什麼？或是該不該聽到什麼？只要總統安全無虞，所有對總統的「讚美」或「嗆聲」，都不關國安單位的事。在「中華民國揮舞中華民國國旗，讓中華民國總統看到」這件事，警方居然認定是觸犯「公共危險罪」的。黃認為，「沒有最扯，只有更扯，比扯鈴還扯，實在無言」。

(中時新聞網)