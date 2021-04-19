台鐵太魯閣號重大事故，交通部長林佳龍遞出辭呈，19日搭乘太魯閣號事故地點東正線搶通後首班列車，完成任內最後一件任務即下台。立委陳明文19日在立法院交通委員會質詢時，表示聽說行政院已經決定交通部政次王國材扶正，但他質疑王國材是政次，負有政治責任，「部長下台，政次升官，這種邏輯我一直想不透！」交通部政務次長陳彥伯則表示，其實林佳龍遞出辭呈時他跟王國材都有表達辭意。

交通部長林佳龍19日清晨搭乘台鐵太魯閣號事故路段搶通後的首班列車，也完成他任內的最後一項任務，交通部預計19日下午替他舉辦歡送會。

太魯閣號4月2日發生重大事故，林佳龍4月6日遞出辭呈，情勢跟2018年普悠瑪號事件後如出一轍：是代理過無數職務、被立委稱為「交通部最佳工具人」的交通部政務次長王國材真除？或是高層另有其他想法？

2018年10月下旬普悠瑪號重大事故，同年12月初時任行政院長賴清德已批准交通部長吳宏謀辭呈，王國材從12月3日代理交通部長直到隔年1月14日林佳龍上任為止。當時有立委稱他是「交通部最佳工具人」，王國材落落大方回應「沒錯」。

翻開王國材履歷，擔任交通部次長期間不斷代理交通部所屬單位各項職務，包括中華郵政董事長、台灣港務公司董事長，兼任中華航空事業發展基金會董事長、圓山飯店董事長，立委稱他宛如美國職棒大聯盟「超級工具人」索布里斯特（Ben Zobrist），能守二壘、游擊與外野，又能敲安打和全壘打，連投手都當過，只剩捕手這個位子沒守過。

不過當時王國材也謙虛回應：「比我優秀的人很多，而且一般工具人很少變成主要投手，」讓立法院交通委員會爆出一片笑聲。

立法院交通委員會19日邀請交通部專題報告「疫後推廣並提升公共運輸服務、推展綠色運輸與共享運具之現況與後續規劃」並備質詢，民進黨立委林俊憲詢問陳彥伯，是否有聽說王國材要接任交通部長？陳彥伯未正面回答，林俊憲追問：「怎麼突然說不出話來了？」陳彥伯說，這並非他的權責，須由行政院來公布。

交通部政務次長陳彥伯(簡立欣攝)

林俊憲說，外界對王國材的期待很高，對交通部業務最熟悉，更詢問陳彥伯：「如果王國材升任部長，你跟他有沒有甚麼問題？」引起底下一片笑聲，陳彥伯回答：「沒有問題，合作愉快。」

稍後立委陳明文質詢時，直言王國材和陳彥伯都是政務次長，政務次長是有政治責任的；但王國材歷經過的3任交通部長都因為政治責任下台，「為何你們兩個政次都坐在這裡？」陳明文表示太奇怪了，行政院是沒人了嗎？至少讓王國材代理三個月，「蘇內閣這種邏輯我一直想不透。」

陳明文說，相信這種安排明天一定被國民黨罵翻，希望這樣的人事處置要好好檢討。陳彥伯則表示其實事件發生不久，他跟王政次也提出辭呈，陳明文則直言：「這些話你去跟民眾講。」

(旺報 )