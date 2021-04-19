上周五美股道瓊指數與標普500指數再創歷史收盤新高，以及受中國股市勁揚帶動，周一香港股市開低後一路拉升，恆生指數目前上漲1.07%，為29280.79點。國企股(H股)目前漲0.85%，為11120.71點。

受隔夜美股指數期貨走跌拖累，恆指早盤開跌9點，但由於投資人仍看好即將出爐的美股財報和美股後市，以受A股上漲激勵，恆指盤中反彈急升，稍早前一度上漲350點，站上1個月新高29319點，並收復50日線（約在29204點）。

上證指數目前漲1.23%，深證成指漲2.3%，滬深300指數漲近2%。

恆生科技股目前大漲逾2%，鴻騰精密漲4.78%，比亞迪電子漲4.43%，騰訊漲1.5%，美團漲3.0%。阿里巴巴下跌0.6%，因螞蟻集團否認要馬雲放棄控股權。

2021上海車展於今日開幕，汽車股表現亮眼，吉利繼上周五飆漲逾7%後，今日早盤再漲6%，成為表現最好的藍籌股。比亞迪漲4%，長汽漲近7%。

紫金首季獲利成長1.4倍，股價上漲4%。

呷哺呷哺目前重挫13.5%，稍早前一度暴跌21.2%，因高盛出具報告，提醒投資人注意呷哺呷哺旗下湊湊執行長張振緯辭職的相關風險。基於湊湊貢獻度下滑的預期，高盛下修呷哺呷哺2021年～2023年淨利預測，並將其股票目標價從21港元調降至18港元，但維持「買進」評級不變。

(時報資訊)