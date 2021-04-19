運價指數大漲，加上各主要港口的航班準點率偏低，導致塞港情況持續，貨櫃三雄股價持續創下波段新高，其中陽明(2609)站穩50元，今天創下史上新高，盤中漲幅高達7.71％，長榮(2603)漲幅達8％，來到68.8元，萬海(2615)一度攻上漲停，盤中站上80元。

原本各港口的航班準點率要維持在7成以上，但貨量過大而人力不足，造成準點率長期處於低水位，許多載貨量大的港口都處於30％以下，也讓原本回跌的運價出現大漲。上周五運價漲勢強勁，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達4,187美元，較前一周大漲223美元，漲幅達5.62％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,239美元，較前一周大漲213美元，漲幅達5.29％；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到4,432美元，較前一周大漲501美元，漲幅達12.74％；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到5,452美元，較前一周漲118美元，漲幅達2.2％。

貨櫃三雄今年營收、獲利跟股價一路飆升，陽明率先創高下，長榮距離史上新高98.5元、萬海史上新高93.5元，還有一小段距離，隨著基本面完全不看淡下，拚高的機率相當濃厚。

(時報資訊)