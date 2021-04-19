網通股耀登(3138)近日股價跌跌不休，公司出面喊話表示，股價波動莫恐慌，並強調以目前的市場趨勢來看，公司整體營運動能相當樂觀，未來營運目標也將朝第一季的成長幅度邁進。今日仍是鎖在跌停板214元，至11:00，賣單有2200餘張排隊等著要賣，短短7個交易日，股價由410元跌至今日214元，跌幅逼近5成。

從目前市場發展現況顯示，5G所構建的數位生態，將透過Ai、大數據、區塊鏈等形式，從交通、教育、金融、通訊改變所有人的生活模式。根據全球知名研究機構IHS表示，2020-2035年全球5G產業鏈投資高達4兆美元，其所帶來的全球產業應用更將高達12兆美元。此外，根據統計，去年全球5G手機約有1.5億隻，但隨著各國5G建置漸上軌道，預估今年全球可達4.5億隻，市場規模相當可觀。

耀登進一步表示，今年第一季營收成長主要原因來自於市場趨勢帶動所致；營收佔比部分，天線約佔33%、儀器設備代理42%、測試認證服務25%。天線部分，今年耀登車載產品大舉進軍汽車市場，擴大公司產品通路；儀器設備代理銷售以及電子產品測試認證服務，也都因為全球5G基礎設施積極建置，帶動整體業績成長。耀登強調公司一直以來專注本業經營，亦希望透過多元產品組合，持續帶來更理想的獲利。

(時報資訊)