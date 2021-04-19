19日日本股市中，市場雖對半導體產業樂觀，但新冠疫情卻有升溫趨勢，而多空拉鋸下，日經指數早盤收29,748.1點，上漲64.73點，漲幅為0.22%。東證指數早盤暫收1,962.38點，上漲1.51點，漲幅為0.08%。

為了解決全球晶片短缺問題，上周，日本與美國同意在半導體供應鏈相互合作，受益者為化學與工業相關日企。然而，日股利空還是新冠疫情。因為擴散率有增高趨勢，東京也正考慮，是否要發布新的緊急狀態。

同時，股市另一個利空因素，是新冠疫苗接種率，未能大幅增加所致。

三菱UFJ摩根士丹利證券（Morgan Stanley Securities）表示，美股與歐股跑在前面，而日股卻大幅落後在後面。為何日股表現不如歐美，是因為市場現在把疫苗接種率，與景氣前景綁在一齊。2020年受到衝擊影響的企業，會再度感受到疫情所帶來的壓力。

東証核心30中，漲幅最大的是信越化學(Shin-Etsu Chemical)，漲幅為1.87％，其次是村田製作所(Murata Manufacturing)，漲幅為1.57％。

同時，表現最差的為任天堂（Nintendo），下跌1.89％，其次是東海旅客鐵道（Central Japan Railway），也跌0.94％。

東芝（Toshiba）下跌4.02％，根據日經(Nikkei)報導，歐洲資本業者CVC Capital Partners，將延遲提交正式收購書來買斷東芝。

(時報資訊)