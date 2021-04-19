本周亞洲苯價漲勢淩厲，單周漲近10%，並創近三年高價；市場人士表示，因供不應求，加上面臨物流、運費、倉儲等變數的不確定性，亞洲和美國市場交易時間的不一致，迫使亞洲市場波動較大，最新報價東南亞現貨報價單周大漲79美元，突破至每噸940美元，而台灣現貨報價也漲至每噸960美元，周漲近9%，韓國現貨價也來到每噸935美元之上，創三年歷史新高。

據了解，因全球供應緊張的情況下，受到下游苯乙烯產能不斷開出，在良好的需求推助下，短期內苯價有可能持續走高。(商品行情網)

(時報資訊)