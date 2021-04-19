《商情》供不應求 亞洲苯價創近三年新高 11:262021/04/19 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周亞洲苯價漲勢淩厲，單周漲近10%，並創近三年高價；市場人士表示，因供不應求，加上面臨物流、運費、倉儲等變數的不確定性，亞洲和美國市場交易時間的不一致，迫使亞洲市場波動較大，最新報價東南亞現貨報價單周大漲79美元，突破至每噸940美元，而台灣現貨報價也漲至每噸960美元，周漲近9%，韓國現貨價也來到每噸935美元之上，創三年歷史新高。 據了解，因全球供應緊張的情況下，受到下游苯乙烯產能不斷開出，在良好的需求推助下，短期內苯價有可能持續走高。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #苯價 #供不應求 #亞洲 #現貨 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 一場台積跳電意外 這檔「風力女超人」大爆發 - 財經 世芯害IC設計遭亂砍 1檔錯殺股大復仇 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 美日聲明提台灣 中國回應升級 - 產業財經 - 旺報 半導體續旺 瑞信捧五指標股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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