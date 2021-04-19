隨著國際鋼價走高，中鋼(2002)5月內銷盤價續漲，內銷基價平均調幅為8.1%，也是自去年7月以後，連續第11個月上漲，中鋼股價續攀高，鋼鐵股續熱，盤中仍有燁興(2007)、高興昌(2008)等多檔漲停。

中鋼本次指標鋼品熱軋鋼板每公噸續漲2,000元；但中鋼表示目前盤價明顯落後國際行情，每噸價差仍逾100美元，主力單軋熱軋淨售價更是國際最低，暗示後續鋼價續揚。

中鋼持續看好下半年鋼市，中鋼今早股價再創新高，中鋼集團中鴻(2014)、中鋼構(2013)齊揚，鋼鐵股持續火熱，盤中不管是不鏽鋼、條鋼以及平板鋼、盤元線材廠多檔漲停，包括豐興(2015)、運錩(2069)、佳大(2033)、燁興(2007)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、新鋼(2032)、海光(2038)、官田鋼(2017)、志聯(2024)、東明-KY(5538)等逾十檔盤中均漲停。

美國貨櫃廢鋼原料報價續漲，豐興(2015)今日開出本周盤價，廢鋼調漲每公噸200元，鋼筋上漲每公噸300元，鋼筋為連續第四周漲價，累計漲1600元。

鋼市第一季火熱，鋼廠自結獲利均比去年同期大增。

受惠於大陸需求好轉，不鏽鋼冷軋精密薄板大廠運錩(2069)第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%；自結第一季稅後淨利1億元、年增215%，每股稅後淨利為0.65元。運錩自去年第三季起轉盈，連三季獲利且逐季成長。

春源(2010)自結3月每股賺0.2元，獲利年增逾3倍。聚亨(2022)自結2月每股淨利0.09元。千興(2025)自結3月每股淨利0.01元，都比去年轉好。

不鏽鋼緊固件廠東明-KY(5538)隨著大陸市場迅速回升，去年出貨量已達10萬噸新高；公司看好今年上半年景氣持續熱絡，預期出貨量可望續創新高，全年出貨量拚達12萬噸。公司並與嘉興經濟技術開發區管理委員會簽訂增資技改協議，擬擴增廠房，3年至5年後產能將再增加10萬噸。

(時報資訊)