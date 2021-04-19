新北市立黃金博物館為響應愛護地球理念，當天到館參觀民眾，只要秀出1張「環保愛地球」照片，就可獲得一份精美小禮物。（黃金博物館提供）

近日台灣水情拉緊報！中南部面臨50多年來最嚴重旱災，今年4月22日是「世界地球日」51周年，新北市立黃金博物館為響應愛護地球理念，當天到館參觀民眾，只要秀出1張「環保愛地球」照片，就可獲得一份精美小禮物。

黃金博物館館長謝文祥表示，目前推動的「九份金瓜石水湳洞地質公園」計畫，就是要保育水金九礦山珍貴地質遺跡，強調人與土地之間和諧共存，這與「422世界地球日」理念不謀而合。

為避免過度開發、不當觀光行為破壞地質美景，造成無法回復的遺憾，倡導將環保觀念化為每日生活習慣，大家一起努力，讓地球永續發展。

新北市立黃金博物館為響應愛護地球理念，當天到館參觀民眾，只要秀出1張「環保愛地球」照片，就可獲得一份精美小禮物。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館為響應愛護地球理念，當天到館參觀民眾，只要秀出1張「環保愛地球」照片，就可獲得一份精美小禮物。（黃金博物館提供）

黃金博物館邀請民眾身體力行，將平日做環保的身影拍下，在4月22日「世界地球日」當天，只要到黃博館遊客服務中心秀出1張「環保愛地球」照片，例如自備環保餐具、節水再利用、資源回收、騎自行車替代開車、走樓梯替代搭電梯等，需本人照片、電子檔即可，前50位民眾都可獲得一份精美小禮物，數量有限、送完為止。

黃金博物館補充，1970年4月22日在美國發生的第一屆地球日活動，是世界上最早的大規模群眾環境保護運動，也是422「世界地球日」起源。

新北市立黃金博物館為響應愛護地球理念，當天到館參觀民眾，只要秀出1張「環保愛地球」照片，就可獲得一份精美小禮物。（黃金博物館提供）

黃博館作為水金九地區礦業文化保存機構，持續關注礦山自然與人文資產保育議題，2021年推動以「九份金瓜石水湳洞地質公園」名義，申請法定地質公園，期望讓水金九地區擁有自然美麗的大地博物館，為保護地球盡一份心力。

(中時 )