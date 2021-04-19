中央銀行前理事、現任理事出書批評前總裁彭淮南政策，央行副總裁陳南光還替此書寫序，立委賴士葆表示，這根本是「四打一」；央行總裁楊金龍今在立法院財政委員會上表示，自己也翻了翻裡面的內容，作者是誤解了、需要溝通，4月9日寫給央行同仁的一封公開信，就是希望同仁持續努力、奮鬥不懈。

賴士葆質疑，央行四打一批評前央行總裁彭淮南是「項莊舞劍、意在楊公」，因為楊金龍的路線與彭淮南相似，「他們超前部署，要把你鬥下來」；立委曾銘宗也爆料，陳南光超前部署，金融圈傳他是下任央行總裁的人選。

楊金龍表示，尊重學者們的意見，若提早知道出書這件事，會跟他們溝通；最近也與陳南光互相討論，「不要用這種方式(出書)」。

賴士葆在財委上也追問，「楊總裁任期到什麼時候？」，楊金龍表示，「任期不到兩年了」；楊金龍強調，「從擔任央行業務局長以來，到升任副總裁、總裁，我從來沒有安排要做什麼位置」。

面對立委逼問，楊金龍也坦言，尊重央行前後任理事的看法，但若以傳統行政倫理角度來看，出書確實有行政倫理的瑕疵。

(中時 )