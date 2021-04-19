德微科技（3675）董事會通過之產線擴編總金額為1,065萬7,510美元，合計約新台幣3.04億元，將以自有資金與舉債方式進行一次性之投入；主要投資項目為針對車用市場、工業應用市場及高端手機市場而擴建之自動化生產線。

德微表示，有鑑於汽車市場與高端電子相關產品之應用快速增長，目前之產線已遠遠供不應求；故德微科技將加速擴建最新自動化生產設備產線，以迎接未來集團客戶訂單之需求。同時自動化產線之建立，將可減少60％以上之人工操作成本，亦可望提升公司之封裝毛利率達15％以上。

德微科技董事會已於2020年九月份通過此一自動化產品線之第一期投資計劃，該計劃之總金額約新台幣6,500萬元，現已全數架構完畢，試機情況符合預期；適逢今年電子產品需求大增，德微科技於去年已超前部署，該新產線現已進入市場認證階段，預計在今年第三季正式量產交貨，即可增加德微科技之營運實績與獲利能力。

德微預計，此次產品線擴增之投資效益將於2022年上半年全數發酵，屆時產能將可提升40％，對德微科技之未來長期發展，賦有非常重要之意義，也使德微科技之自動化生產進入下一個里程碑。

(工商 )