美國最高齡公民福特（Hester Ford）女士昨天辭世，享嵩壽116歲。她出生這年適逢冰淇淋甜筒問世，當時第一次世界大戰還沒開打，巴拿馬運河也才剛開始建造。

北卡羅來納州居民福特的曾孫女邁爾斯（Tanisha Myers）在社群媒體臉書（Facebook）上宣布曾祖母離世消息，表示福特在家中安詳逝世，家人隨侍在側。

法新社報導，福特確切的出生日期已不可考，但她曾獲老人醫學研究組織（Gerontology Research Group ）認證為最高齡的美國人；亞特蘭大福斯5台（Fox 5 Atlanta）則報導福特於1904年8月15日出生。

1963年，福特結縭45年的丈夫過世後，她便終身守寡，未再改嫁。福特一共擁有288名兒孫：12名子女、48名孫輩、108名曾孫輩，以及120名玄孫輩。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）姊妹台WBTV報導，福特在南卡羅來納州鄉間成長，靠種植、挑揀棉花，以及耕田、砍柴為生，後來也當了多年保母。

根據老人醫學研究組織資料，114歲人瑞墨菲（Alelia Murphy）2019年過世後，福特繼而成為美國最高齡在世人瑞。

福特每天都會以半根香蕉當作早餐，但每當人們問及她的長壽祕訣，她總是簡單答道：「我所知道的，就只有好好生活。」

據報福特晚年飽受失智症所苦，但她在112歲生日當天仍能背誦聖經金句。

家族聲明指出：「雖然她已逝世，她的影響和回憶會透過家人和每個與她接觸過的人延續下去，讓這個世界成為對未來世代來說更美好的地方。」

聲明還寫道：「她不僅代表我們家族的發展演進，更代表我國非裔美國人種和文化。她的經歷提醒著我們，身為地球上的人們，我們已經走了多遠。」

根據老人醫學研究組織，繼福特後，目前最年長的在世美國人是內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）114歲人瑞蘇克利夫（Thelma Sutcliffe）。全球最高齡在世人瑞據信為日本福岡118歲居民田中加子。

(中央社)