全國超過8成人口完整接種2劑BNT疫苗，以色列18日解除口罩強制令，民眾外出免戴口罩。

以色列超過8成人口完整接種新冠疫苗，昨（18）日全國解除口罩強制令，民眾在戶外免戴口罩，讓全球羨慕。

綜合路透社、英國《太陽報》（The Sun）報導，以色列再向正常化邁進，16歲以上民眾中，已有高達81%人口已經完整接種2劑BNT/輝瑞新冠疫苗，當地新冠感染率、住院率也急速降低，昨日口罩強制令撤銷，民眾外出可以不必配戴口罩，《太陽報》直接點出，以色列成為全球都羨慕的對象。

不過民眾在室內仍必須戴上口罩，以色列內政部呼籲民眾隨身攜帶口罩，以備不時之需。此外，以色列仍限制外國人入境，未接種疫苗的以色列國民返國後仍須進行隔離。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，「我們在擺脫新冠肺炎方面領先全球，但我們和新冠病毒的對抗還沒結束，它可能再回來。」

以色列是在一年前實施口罩強制令，除了運動外，所有人外出都必須戴上口罩。

睽違一年終於能讓臉蛋露出，《今日以色列報》（Israel Hayom）18日的頭版頭是「自由呼吸」。

19歲民眾哈爾加藤（Amitai Hallgarten）昨日到公園曬太陽，他說長久以來第一次不用戴口罩，感覺很怪，「但是是很棒的很怪。」

另外由於16歲以下未成年人仍未接種疫苗，以色列官方要求教師授課時，仍須讓教室保持通風，並且保持社交距離。

(中時新聞網)