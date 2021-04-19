為了迎接小寶貝回家，每天認真打掃、精心準備，幫嬰兒房布置各種物品，除了堅固耐用的嬰兒床、安撫情緒的絨毛玩具以及練習攀爬的小地毯，甚至還有一台專屬冷氣，但怎麼住沒兩天，小寶貝就開始噴嚏、咳嗽，整夜睡不好？

嬰兒房布置的大地雷，你也踩到了嗎？

當我們為嬰兒房布置的哪些物品、哪種習慣，反而讓小寶貝的健康置身風險之中，禾馨怡仁醫院兒科主治醫師張簡晴瑩表示應留意以下三點：

一.絨毛玩具、細毛的小被子：我們常會購買各式布製品，給小寶貝擁抱、觸摸，卻沒注意不平滑的毛布料，容易吸附人體皮屑以及空氣中的微生物， 反而讓眼睛看不見得髒汙藏匿其中。

二.新油漆的牆面：為嬰兒房布置精心挑選了無毒、低甲醛的油漆，就認為安全無虞嗎？其實油漆表面存在各種細小微粒，如果不夠通風，這些微粒就會殘留在空氣中被人體吸入，對健康造成影響。

三.緊閉門窗只開空調：我們擔心戶外的空氣品質，影響小寶貝的呼吸，卻沒注意人體呼出的氣體存在細菌、病毒，透過空調不斷循環，反而使各種病菌交叉感染，降低室內空氣品質。

準備舒適空間的同時，也要記得為小寶貝的空氣把關。

她補充到，我們知道這些肉眼看不見的威脅，才是影響小寶貝呼吸健康、安穩休息的元兇，因此建議新手父母、二寶爸媽在準備嬰兒房布置時，挑選一台適合的空氣清淨機，幫小寶貝提高室內空氣品質。

為母嬰房、嬰幼兒選擇適合的空氣清淨機，可以從以下三點做為判斷：

一.高效過濾髒污粒子：我們都知道戶外空氣受到各種廢氣汙染，充斥PM2.5、霾害、煙灰等對人體有害的懸浮微粒，但其實家中的汙染源也不少，如：油煙臭氣、蟲螨排泄物、毛髮皮屑等等。因此選擇一款擁有HEPA 微米過濾的空氣清淨機，同時處理室內、室外各種空氣威脅，達到完整吸附髒污灰塵的效果。

二.醫護使用的紫外線消毒燈：即使捕捉到空氣中的細菌、病毒，如果不能有效殺滅，細菌、病毒依舊會在空間中持續滋生，因此建議選擇醫護中心都在使用的紫外線消毒燈來進行殺菌，經過科學證實紫外線能有效殺死99.9%的細菌、病毒，不僅沒有殘留問題，更不會產生二次汙染，是最安全有效的殺菌方式。

三.30分貝安靜運作：空氣清淨機需要24小時保持運作，才能有效維持良好的空氣品質，但小寶貝聽力發育還不成熟，機器運作時音量過大、音頻過高，都會對小寶貝的聽力發展產生影響。因此選擇運作聲音不超過30分貝的空氣清淨機，才能讓小寶貝擁有寧靜、舒適的成長空間。

榮獲兩項國家專利，在媽咪社團引發熱烈討論的紫外線殺菌清淨機。

「TS小淨紫外線殺菌空氣清淨機」採用紫外線消毒燈殺菌，加上獨家專利包覆技術，經由國家認證、實驗室檢驗合格，將機器中心的紫外線消毒燈光牢牢封鎖不外露，是人、機共處一室，都能安心使用的紫外線殺菌空氣清淨機。

同時搭配HEPA高效空氣微粒過濾，有效過濾≥ 0.25微米(µm)的空氣粒子，做到殺菌濾塵雙效合一。

不僅體積輕巧好移動，使用時更只有30分貝的運作音量，除了守護家中空氣品質，更讓母嬰休息的珍貴時光不被打擾。

還為嬰兒房的空氣品質傷透腦筋嗎？選擇「TS小淨紫外線殺菌空氣清淨機」為家中寶貝提供潔淨空氣，守護呼吸健康。

張簡晴瑩 醫師(圖/統宣淨化提供)

現職/

禾馨怡仁醫院兒科主治醫師

學歷/

台大臨床醫學研究所碩士

經歷/

台大新竹分院 兒童過敏免疫科 主治醫師

台大新竹分院兒 童急診科 主治醫師

台大醫院 兒科部 總醫師

台大醫院 兒科部 住院醫師

(中時新聞網)