曾以「請你吃飯」成為鄉民最愛的批踢踢之王，本季在P.LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家打出身價的「台灣魔獸」李德威，真的要「請你吃便當」!在季後賽開打前夕與「營養工事Gear Box」攜手推出「德威嚴選-魔獸便當」，即日起於營養工事Gear Box全台12家分店獨家販售。

這次聯名由李德威的經紀公司匯傑國際行銷，與健康餐飲品牌「營養工事 Gear Box」合作，推出「德威嚴選-魔獸便當」，德威表示，「23日即將迎來重要的季後挑戰賽，希望在大戰前夕讓大家可以吃到少油少鹽的健康便當，份量與菜色我都有參與討論，裡頭加了不少我個人喜好與愛吃的菜，隆重推薦給大家，也邀請大家一起幫我們季後賽加油!」

營養工事Gear Box創辦人呂孟寰也提到，一直以來都有在關注台灣籃球，見證德威憑藉自己的努力在夢想家重獲新生相當感動，而「德威請吃飯」的梗也讓他萌生了合作想法，他認為如果要吃，就要讓大家都能吃到營養健康並且有飽足感的便當，所以「魔獸便當」主菜就以德威被稱「泰國蝦」的形象設計大份量的「毛豆鮮蝦」為主，希望讓喜歡運動以及上班族的朋友們可以攝取均衡的營養以及充足的蛋白質。

李德威本季從SBL老東家裕隆跳槽PLG夢想家之後，交出場均8.5分、8.3籃板及1.1火鍋的優異表現，也是獲選本季年度防守第一隊的熱門人選之一，他接下來將在23日開打的季後挑戰賽，幫助夢想家迎戰桃園領航猿，希望可以如願闖進總冠軍賽跟台北富邦勇士爭冠。

(中時 )