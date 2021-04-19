前新北市長朱立倫19日南下高雄燕巢，與高雄市長陳其邁一起關心長輩。媒體問朱是否為選黨主席熱身，朱立倫表示，沒有這種考量，就像我今天在做公益，從我卸任市長之後，到現在做，明年還會做。他也希望陳其邁、高雄市的不分黨派議員都來參加。

對於和民進黨的陳其邁同台，朱立倫表示，做公益沒有分什麼藍、綠、白任何顏色，今天的目的是為了高雄地區失智長者，我們如何照顧他的安全，從去年我們推出守護貼之後，今天到高雄來，今天的目標是高雄的長輩，希望大家都能夠非常平安健康。

朱立倫也謝謝陳其邁出席這場公益活動，他說，我們到每個地方都有邀請地方首長，地方首長只要他行程許可，他都會來參與，我們就非常感謝，但是如果地方首長行程不允許，我們也尊重，就像我上次在桃園也有邀請鄭文燦市長，但是那一天因為在復興山區，鄭市長沒辦法參加，我們也表示尊重。

前新北市長朱立倫（左）與高雄市長陳其邁（右）19日一起到燕巢區仁愛之家關懷長輩。（林瑞益攝）

陳其邁說，朱市長在推動公益，尤其對於失智長輩的關心不遺餘力，外界應該要給朱市長十足的肯定，也不要用政治的眼鏡來看，因為銀光守護貼是一個全國性大型的公益活動，我們也都非常支持。

此外，媒體關心藍營基層普遍聚焦2022怎麼贏回來？朱立倫說，每一個政黨都是希望努力做好，當然每一個政黨，還有一年多，我們一定推出最好最強的候選人，來爭取選民的支持認同。

對於昨天大甲媽回鑾，連勝文參與，大家都搶曝光，為了選黨主席，朱立倫也被點名是可能的熱門人選？朱立倫說，我是跟所有的信眾一起走媽祖，因為以前還願，今年一定要來走，明年也會繼續走，下次會邀請陳市長一起走。

談到丁怡銘要回鍋行政院機要？朱立倫說，這個人事權當然尊重行政院，但是我覺得大大方方，就跟大家說明一下為什麼要用這樣的人，這個不必躲躲藏藏，反正大方的做就好。

(中時 )