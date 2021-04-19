中國正穩步擴大金融雙向開放，參加海南博鰲亞洲論壇的專家18日表示，人民幣國際化還有很長的路要走；未來幾年可能成為中國放開對外限制的窗口期。

路透報導，京東集團首席經濟學家沈建光在論壇的媒體見面會上表示，人民幣國際化還有很長的路要走，中國還有較嚴格的外匯管制，中國接下來可能進一步開放金融市場，比如中國最近宣布在海南建設自貿港。「我認為未來幾年可能成為中國放開對外限制的窗口期。」

他並指出，儘管SWIFT報告顯示人民幣國際支付占比僅占2％左右，但因為中國有自己結算的系統，國內交易很多，這個比例是被低估了。

中亞區域經濟合作學院第一副院長梁子謙在同一場合表示，中國是世界上最大的貿易國，發展商業自然需要人民幣，人民幣國際化是經濟發展的需要。問題是國際化的進程有多快，這取決於中國經濟的持續增長，以及與美元等其它主要貨幣的比較。「我認為目前人民幣國際化進程還不夠快，還處於比較早期的階段」。

亞洲基礎設施投資銀行首席經濟學家埃里克伯格洛夫則表示，完全理解為什麼中國一直不願在人民幣國際化上走得太快，因為這對國內金融體系穩定會有很大影響。他認為這個進程需要一些時間。

環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告稱，2月人民幣國際支付占比由1月五年高點2.42％小幅回落至2.2％；人民幣國際支付排名維持全球第五水平。

中國人民銀行、銀保監會等4月發布《關於金融支持海南全面深化改革開放的意見》要求，在跨境資金流動自由便利、投融資匯兌便利化、金融業對外開放等方面先行先試；支持在海南自由貿易港內就業的境外個人開展包括證券投資在內的各類境內投資。

人行此前表示，今年將穩步擴大金融雙向開放，推動已宣布金融開放措施切實落地，穩慎推進人民幣國際化，提升開放條件下金融監管能力。

(工商 )