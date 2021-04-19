日本大阪府2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情不斷擴大，實施2週的防疫重點措施不見成效，大阪府知事吉村洋文今天表示，將向中央政府籲請第3度發布緊急事態宣言。

日本政府今年初第2度發布「緊急事態宣言」，到3 月21日全境解禁，大阪府等地則更早在2月28日解除。但宣言解除後，適逢一年一度的賞櫻季節，各地外出人潮增加，且發現傳染力更強的變異病毒株廣為擴散。

日本朝日新聞報導，大阪府從本月5日起實施「防止蔓延等重點措施」，要求民眾避免外出、餐廳提早打烊等，到今天屆滿2週，但無法遏止疫情擴散，本月13日到18日連續6天新增確診病例數破1000例，昨天更新增創新高的1220例。

日本放送協會（NHK）報導，吉村洋文上午表示，重點措施已實施2週，但疫情持續嚴峻，醫療資源也非常緊迫。他認為在此危機下，應該籲請中央政府發布緊急事態宣言，大阪府將在明天召開防疫對策本部會議，正式決定向中央政府提出申請。

吉村日前曾說，若是疫情沒有趨緩，將向中央政府申請再次發布緊急事態宣言，實施更為強力的防疫措施，包括要求部分店家暫停營業。

另外，東京都知事小池百合子昨天晚間表示，東京都確診病例有持續增加的傾向，為有效減少人流、強化醫療體系，也考慮向中央政府籲請發布緊急事態宣言。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100419

(中央社)