央行前後任理事出書針貶央行政策，遭解讀為茶壺風暴。中央銀行總裁楊金龍今赴央行備詢時表示：事前不知道理事要出書，尊重不同的意見，但書裡面有很多事情可以溝通，有些甚至是誤解。例如，書中推理中央銀行低利率和低匯率的「雙低」政策，目的是要繳庫，這樣的邏輯完全不通。

對於副總裁陳南光抨擊央行去年選擇性信用管制「急轉彎」，楊金龍今天表示，去年9月業務報告時，當時的確沒有實施的條件，但也同意各部會若有集體行動，央行可以配合。央行當時也已掌握到行政院在6月和9月已經有Packagy。所以，央行於109年12月8日調整選擇性信用管制措施，央行政策並沒有急轉灣。

針對房市，央行去年以來已經2次調整措施，第一次在109年12月8日調整，除高價住宅貸款限制維持不變外，新增4項範措施。第二次在110年3月19日再度調整措施，因銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，進一步控管金融機構不動產授信風險。

央行表示，為瞭解金融機構辦理受限貸款情形，央行請金融機構定期報送貸款統計資料，目前受限貸款之成數下降，均合於央行管制規定。包括:公司法人第1戶購置住宅貸款平均成數降到54.51%，餘屋貸款平均成數降到45.99%，自然人購置高價住宅貸款平均成數降到57.97%。

(時報資訊)