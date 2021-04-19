前行政院發言人丁怡銘去年因牛肉麵風波請辭下台，昨行政院政務委員兼發言人羅秉成證實，丁怡銘已於3月1日由行政院長蘇貞昌，聘任為月薪11萬餘元的14職等政院機要顧問。此事引發各界議論，而去年國民黨立委陳玉珍就曾斷言，「丁怡銘一定會有下一個工作」，如今一語成讖，今（19）日陳玉珍再諷他是「暗黑發言人」。

丁怡銘去年11月因指稱台北牛肉麵節冠軍的店家，牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊克多巴胺，隨後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。丁怡銘改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻被抓包打統編疑似打算報公帳，又取消訂單重新下單。一連串爭議引發軒然大波，丁怡銘最後請辭發言人一職。

去年質詢時，陳玉珍（右）指丁怡銘還會有下一份工作，這是民進黨一向的作風。（資料照／立法院直播畫面）

當時陳玉珍質詢時直言，「丁怡銘一定會有下一個工作，這是民進黨一貫的作風」，在場的民進黨立委王美惠還反嗆，「當然要有工作，不然年輕人要餓死嗎。」

如今，丁怡銘回鍋政院，陳玉珍今在立法院受訪時表示，丁怡銘回歸行政院，一樣位高權重、待遇很好；而人民的血汗錢被執政黨當作養派系的資源，相當相當不可取，且以後所有負政治責任的人，今天下台一鞠躬，過一陣子馬上回鍋。她也諷刺表示，「羅秉成是檯面上的發言人，丁怡銘是暗黑發言人。」

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(中時新聞網)