女時舒淇出道26年，不僅工作時認真敬業，私下個性坦真大方，總是笑臉迎人，人緣極佳，而這樣溫和的舒淇，昨(4/18)卻俠女精神噴發，路上見到某駕駛的荒唐行為，忍不住公開po文怒罵：「真想把你整個車號報出來」。

性感女神舒淇鏡頭前完美，但眾人都知她個性溫和隨興，私下簡樸不與人爭，曾經臉部嚴重過敏，但她不像一般女星那樣忌諱，還po出來跟眾網友們求救，日前她被老公馮德倫貼出小倆口視訊通話截圖，不但素顏，還因用了變形濾鏡導致顏值崩壞，但她也沒讓老公撤照，只是送上針頭符號開玩笑恐嚇他「皮在癢」。

舒淇罕見發怒，看不下去路邊駕駛的荒唐行徑。(翻攝自舒淇微博)

而這樣的舒淇，卻在昨天大怒一波，她在微博po文，表示完成工作坐車回家，她看著窗外，沒看到美景，卻看到一個男子開著窗在抽菸，舒淇心想：「他車煙味應該很重吧！」，不料對方突然手一揮，把還沒熄滅的煙丟出了窗外。

見到這種違規又沒公德心的行為，讓舒淇大怒，公開po文批評：「xxx8x車號的先生！你知道你這個舉動除了亂丟垃圾破壞環境污染之外，還可能會被風吹到乾燥的地方造成火燭傷害，是非常非常非常危險嗎！！！」，女神真的非常火大，甚至出言痛罵：「真想把你整個車號報出來」，而根據她在IG貼出的工作照，舒淇當天應該是在上海黃浦江岸邊進行時裝拍攝活動，美麗的照片與美麗的心情，都被這違規駕駛毀了。

(中時新聞網)