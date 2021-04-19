中鋼今(19日)公布今年股東會紀念品為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，超萌到又引起鄉民熱議，不少網友大呼實在太可愛，捨不得丟工具箱，也有網友說已經賣到剩一張，就為了領紀念品，不過，如果為了想領紀念品才去買中鋼，今天已經來不及了，但如果今天開盤買進，其實可能已經馬上賺了幾千元。

對於今年的股東會紀念品，一早在PTT股板就有許多網友紛紛表示「好可愛」、「可愛 讚讚讚」、「今年的也太可愛了吧」、「之前那組比較實用，這組太可愛不適合丟工具箱」，也有眼尖的網友PO文說「這是市面有在販賣的文創品了吧」、「這跟上面貼的圖的商品有點像，去年交換禮物本來還想買」，也有網友想念這幾年領到的雨傘、鈦杯等紀念品。

網友也對中鋼股東會紀念品表達死忠的態度，「之前賣到剩一張，就為每年領紀念品XD」、「一張不賣，紀念品自來」，也有網友說自己是股市新手，問零股能不能領？「怎麼領啊？」更有網有問「弱弱問 現在買來得及領嗎」、「可惡 想要，今天要紅燈了嗎？」、「今天買來不及領紀念品了嗎？」

要領到股東會紀念品，必須在股東會召開前60日停止過戶前，成為股東會名冊上的股東，而證券市場又有T+2的規定，也就是說，股東會召開前62日投資人就必須買進，才能獲得領取資格，中鋼今年股東會時間在6月18日，最後過戶日是今天，因此，倒推2天回去，最晚必須在4月15日買進中鋼股票才能領取股東會紀念品。

在股板詢問的網友在獲知今天買已經來不及，又引起一陣哀號，網友說「超可愛 早點公佈一定買個一張領紀念品」、「也不早點公佈 都過期了 騙一堆人衝進去 這樣好嗎」，還有網友說「原來現在買領不到了喔？ 剛被騙進去了結果現在賺了」、「中鋼現在不只是紀念品概念股了，還是新一代飆股」。

中鋼這一波雖然已經漲了一大段，今日股價持續飆漲，如果今日開盤時買進36.8元，到午盤為止，高點有來到38.2元，漲幅超過8%，已有一筆不小的獲利。

(中時新聞網)