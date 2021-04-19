新北市樹林區圳福里長期有流浪貓問題，里內去年9月間曾發生毒貓事件，為了保護流浪貓，里長蘇益和與動保處合作，成功誘捕數十隻貓做絕育。動保處也與里長合作，將市民活動中心結合認養服務，成立全市首座鄰里毛寶貝愛心認養小棧。農業局副局長諶錫輝表示，新北市過去的認養小棧多與寵物業者合作設置，這次與里長合作是首例，未來盼能將規模擴大，讓其他鄰里、區公所都能響應。

圳福市民活動中心今舉辦認養小棧掛牌儀式，諶錫輝、樹林區長王坤南、市議員洪佳君、江怡臻等人皆出席參與。動保處表示，圳福市民活動中心是新北市第55家認養小棧，過去市府多與寵物業者、動物醫院合作設立。認養小棧成立後民眾可到此認養貓咪，貓咪皆來自板橋動物之家，局處會先處理好貓咪健康問題，再交由里長照顧和經營。

蘇益和表示，圳福里過去常有流浪貓造成的噪音、環境髒亂，去年毒貓事件造成里內14隻流浪貓身亡，為了保護流浪貓、解決里民負面印象，決心投身幫助無家貓咪，因此常自發用誘貓籠誘捕，將貓咪TNVR絕育回置，並發布送養消息，讓民眾自行領養。為了讓更多人的動保意識觀念抬頭，決定向動保處申請活動中心設立認養小棧，增加幼貓曝光度，同時也讓銀髮俱樂部的長者親近貓咪，達到心輔作用。

新北市樹林圳福市民活動中心今舉辦認養小棧掛牌儀式，成立全市首座鄰里愛心認養小棧，未來民眾可直接到活動中心認養毛小孩。（蔡雯如攝）

樹林區圳福里長蘇益和為避免里內毒貓事件再度發生，主動投身幫助無家貓咪，設置誘貓籠誘捕絕育回置，並發布送養消息，讓民眾自行領養。（蔡雯如攝）

諶錫輝表示，新北市認養小棧至今已認養出4308隻，等於8個動物之家一整年的認養量，認養數、家數都是全國第一。新北市是友善動物城市，希望推動多元化管道認養，全國很多里長沒人敢做流浪犬貓認養，圳福里認養小棧成立後，民眾不用跑到動物之家、寵物店，就近認養更方便，也可提高社區民眾對動物的接受度，盼能拋磚引玉，讓更多單位一起加入。

(中時 )