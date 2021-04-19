穿黑色衣服的學生朝被害學生猛打。(摘自記者爆料網／林欣儀台中傳真)

位於台中市南屯區的嶺東中學，驚爆學生集體毆打學生的暴力事件，有民眾上午經過該校旁，赫然見到一名學生被另名學生毆打到走廊角落處，接著另名學生也隨之對被害學生拳腳相向，周邊還有多人圍觀、卻未上前制止，男學生被打時間至少30秒，過程都被拍攝下來。

看到這嶺東中學這起「2打1」打人事件的目擊者，將影片上傳到臉書社團「爆料公社」，影片中可見，身穿白色短袖校服的一名男同學，將受害同學追打到走廊角落後，仍不放手，即使對方已經被打到蹲在地上，仍使盡全力往身上猛打，接著再拿起紅色水桶往猛砸好幾下，白衣學生打完後，另一名穿著藍色外套的男學生，繼續上前連打好幾拳，受害同學過程中一路被打沒有還手。

扯的是，該校這起打人事件發生時，身旁站著多位其他同學，卻無人敢出面制止2位同學的打人行為，而且此暴力畫面剛好出現在掛在牆壁「高中優質化」的廣告看板上，讓人覺得相當諷刺。

對此，校方隨後緊急作出回應，表示此事件發生時學校第一時間已介入處理，均已聯繫家長到校共同輔導學生。初步瞭解，為同學假日期間在IG社群軟體起口角，到校上學後即引發衝突事件，後續學校依照學生輔導管教作法，處理後續的輔導事宜。

(中時新聞網)