大陸國家發改委表明保持對經濟恢復必要支持力度，A股19日早盤收升。

上證指數開盤曾跌12點或0.36％，低見3,414點，其後止跌回升，最多升46點或1.37％，高見3,473點，半日收市報3,471點，升44點或1.3％，成交人民幣（下同）2,204.77億元。

深成指先跌後升，半日收市報14,074點，升353點或2.58％，高見14,082點，升362點或2.64％；低見13,667點，跌52點或0.39％，成交3,064.05億元。

滬深300指數收報5,069點，升103點或2.08％；創業板指數收報2,880點，升97點或3.49％。

各類股普遍走揚，化工股升3％；有色金屬股升逾2％；煤炭、電力、鋼鐵股升逾1％；金融、房地產、水泥、石油股走穩。

大陸國家發改委表示，將持續跟蹤分析國內外形勢變化，科學精準實施宏觀調控，保持對經濟恢復的必要支持力度，實施好結構性減稅等措施，加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力，保證經濟運行在合理區間。

(工商 )