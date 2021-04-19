櫃買中心19日表示，和暢科技（6825）在19日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，和暢科技成立於2014年12月間，董事長為周邦基，主要經營業務是工商業用電腦硬體，以及軟體之相關產品設計、製造及銷售，送件時資本額為1億1,000萬元。和暢科技2020年財報業績，營收1億7,564萬元，稅後盈餘330萬元，每股盈餘0.38元。

(工商 )