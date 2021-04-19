和暢科技19日申請登錄興櫃股票 12:072021/04/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心19日表示，和暢科技（6825）在19日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，和暢科技成立於2014年12月間，董事長為周邦基，主要經營業務是工商業用電腦硬體，以及軟體之相關產品設計、製造及銷售，送件時資本額為1億1,000萬元。和暢科技2020年財報業績，營收1億7,564萬元，稅後盈餘330萬元，每股盈餘0.38元。 半導體續旺 瑞信捧五指標股 台灣下一座護國神山 (工商 ) #興櫃 #櫃買中心 #和暢科技 #產業 #電子工業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北郵局公辦都更 正式啟動 04:102021/04/19 財經要聞 利百景攜手荷蘭史都特 將投資30億興建石化儲運基地 11:382021/04/19 財經 6000公斤屏東金鑽鳳梨 直送日本 04:102021/04/19 地方新聞 《期貨》台指期開盤跌38點 金電開高 08:532021/04/19 財經 《國際金融》華爾街大多頭：標普到7月再漲8％ 上看4,500點 11:092021/04/19 財經 生策會找大咖 拚當生醫護國神山 04:102021/04/19 財經要聞 阿物科技攻虛實整合 拚在日IPO 04:102021/04/19 產業．科技 楠梓科技產業園區22日辦徵才 釋出945個工作機會 10:212021/04/19 財經 元大金市值衝3千億 金控股價淨值比搬風 04:102021/04/19 金融．稅務 《晨間解盤》日KD超買 提防震盪(日盛投顧提供) 09:262021/04/19 財經 Space X有意來台 台廠衛星產業鏈動起來 04:102021/04/19 財經要聞 財經熱門新聞 百萬股東最愛 中鋼紀念品出爐 - 財經 - 時報資訊 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 信義計畫區「最貴菜園」不作飯店了！ 富邦D1開發案 改蓋豪辦大樓 - 財經要聞 - 工商時報 一場台積跳電意外 這檔「風力女超人」大爆發 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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